Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число желающих выехать из Крыма сократилось в пять раз ● Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом ● Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса ● В Ялте пенсионеры продолжают гулять по набережной ● Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется
В Крыму скончалась женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус
В больнице скончалась жительница Саксокого района, у которой ранее тест дал положительный результат на коронавирусную инфекцию.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Инфекцию выявили при проведении мониторинговых обследований лиц с внебольничной пневмонией еще 2 мая. Сообщается, что у погибшей были сопутствовавшие заболевания.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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