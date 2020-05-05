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Коронавирус в Крыму

В Крыму скончалась женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус

10:16 вторник, 5 мая 2020

В больнице скончалась жительница Саксокого района, у которой ранее тест дал положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Инфекцию выявили при проведении мониторинговых обследований лиц с внебольничной пневмонией еще 2 мая. Сообщается, что у погибшей были сопутствовавшие заболевания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил. Пандемия продемонстрировала незнание крымскими парикмахерами СанПиНов и правил работы, прописанных законодательно еще в 2010 году.

Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму. Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в Сакском, Симферопольском и Красноперекопском районах.

Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии. Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».

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