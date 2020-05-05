В Крыму скончалась женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус

В больнице скончалась жительница Саксокого района, у которой ранее тест дал положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Инфекцию выявили при проведении мониторинговых обследований лиц с внебольничной пневмонией еще 2 мая. Сообщается, что у погибшей были сопутствовавшие заболевания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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