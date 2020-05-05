Общество
В Крыму пишут необычные картины с помощью алкоголя
фото © Вести-Крым
Картина написана красками, смешанными со спиртом. Это уникальная методика alcohol ink. Вместо кисточки используется обычный фен.
С помощью него художник Марина Кубай заставляет жидкие краски перемещаться по бумаге. Об этом сообщает «Вести-Крым».
На одну картину может уйти до полутора часов. В ходе работы нужно аккуратно управлять потоком воздуха, иначе композиция может быть нарушена.
Художница отмечает, что долго, методом проб и ошибок подбирала краску, которая не свернется при взаимодействии со спиртом. Марина Кубай пишет свои произведения на синтетической бумаге или смоле. В подобной работе нельзя использовать пористую или впитывающую в себя влагу поверхность.
Шлифовка нужна для того, чтобы в картине ничего не отражалось. Это не обязательно, но делается по желанию заказчика. Марина занимается написанием картин уже 4 года и ее произведения покупают коллекционеры из разных регионов страны.
Сама техника так называемых «алкогольных красок» появилась и наиболее популярна в Австралии, США и Канаде. Современные художники, в том числе Марина Кубай, пишут не только на синтетической бумаге, но и на предметах мебели. Такие украшения для дома, по словам художницы, пользуются спросом.
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