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Происшествия

В Крыму более 120 дельфинов выбросились на берег за последний месяц

11:34 вторник, 5 мая 2020

Волонтеры Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» о том, что в Крыму в апреле выбросились на берег 127 дельфинов.

Об этом говорится на официальной странице организации в Facebook.

В частности, волонтеры отмечают, что весной черноморские китообразные рожают потомство, но в этом время идет активный рыбный промысел, поэтому животные гибнут в сетях.

«Лишь за апрель мы учли 127 выбросов, включая приловленных беременных самок (азовок и афалин) на поздних сроках. В скором времени, как и в прошлые годы, ожидается множество оставшихся в одиночестве живых сосунков, у которых нет шансов выжить без помощи, а также взрослых (травмированных и больных) животных, заплывающих в бухты и на мелководья», – говорится в сообщении.

В апреле волонтеры сообщили, что обнаружили минимум восемь дельфинов-белобочек, которые попали в сети при траловом лове рыбы в Судаке.

В марте руководитель центра Анастасия Коростелева сообщала, что у крымских берегов гибнет все больше дельфинов, их тела чаще выносит на берег.

Еще в прошлом году российские ученые заявили о резком сокращении популяции дельфинов в Черном море. По некоторым данным, только зафиксированных случаев гибели дельфинов у берегов Крыма в прошлом году было больше сотни.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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