Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +13
море +14

Власть

У Зеленского сообщили иностранцам об ответственности за поездки в Крым

18:22 вторник, 5 мая 2020

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым пригрозили иностранцам, которые якобы в ближайшее время собираются в Крым, ответственностью за нарушение законодательства страны.

Соответствующая информация размещена на странице представительства в Facebook.

Так, по информации украинских властей «Южный региональный центр поддержания экспорта» планирует провести реверсную бизнес-миссию с предпринимателями из Индии. Действительно, на сайте центра такая информация есть, однако даты 1-5 июня являются ориентировочными и по данным организаторов само мероприятие состоится после улучшения эпидемиологической ситуации.

«Любые контакты или сотрудничество с российской администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы», - заявили у Владимира Зеленского.

Кроме того, представителей президента Украины возмутила информация о поездке детей из Австралии в Международный детский центр «Артек». Дети из Австралии выиграли конкурс от одной из российских компаний и теперь должны посетить МДЦ. Даты приезда неизвестны.

«Посещение временно оккупированной территории АРК и Севастополя является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права», - заявила украинская сторона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что на полуострове зараженных коронавирусной инфекцией больше, чем официально выявляется при тестировании.

Аксенов сообщил о «хакерской атаке из соседнего государства». Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что хакеры пытались сорвать работу сайта правительства Крыма.

Аксенов заявил, что власти не будут помогать гражданам Украины, проживающим в Крыму. Власти Крыма не смогут материально поддержать граждан Украины, проживающих на полуострове, во время ограничений из-за коронавируса.

Соратник Жириновского стал самым богатым членом заксобрания Севастополя. По итогам декларационной кампании вице-спикер Журавлев возглавил пятерку парламентариев, которые получили больше всего денег в прошлом году.

Власть
Автомобилистов в Крыму ждут новые штрафы

Автомобилистов в Крыму ждут новые штрафы

Возможно, в наших дворах станет меньше автохлама.

Коронавирус в Крыму
В Крыму возобновили работу 20 тысяч предприятий

В Крыму возобновили работу 20 тысяч предприятий

В условиях повышенной готовности в Крыму возобновили работу более 20,5 тысяч организаций, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Коронавирус в Крыму
Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму

Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму

Более 1,9 тыс граждан находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму, из них почти тысяча остаются под наблюдением на дому.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции

В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции

Инцидент произошел на территории апарт-отеля «Аквамарин», где в нарушение карантинных мер находилась группа неизвестных людей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации