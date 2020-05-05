У Зеленского сообщили иностранцам об ответственности за поездки в Крым

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым пригрозили иностранцам, которые якобы в ближайшее время собираются в Крым, ответственностью за нарушение законодательства страны.

Соответствующая информация размещена на странице представительства в Facebook.

Так, по информации украинских властей «Южный региональный центр поддержания экспорта» планирует провести реверсную бизнес-миссию с предпринимателями из Индии. Действительно, на сайте центра такая информация есть, однако даты 1-5 июня являются ориентировочными и по данным организаторов само мероприятие состоится после улучшения эпидемиологической ситуации.

«Любые контакты или сотрудничество с российской администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы», - заявили у Владимира Зеленского.

Кроме того, представителей президента Украины возмутила информация о поездке детей из Австралии в Международный детский центр «Артек». Дети из Австралии выиграли конкурс от одной из российских компаний и теперь должны посетить МДЦ. Даты приезда неизвестны.

«Посещение временно оккупированной территории АРК и Севастополя является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права», - заявила украинская сторона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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