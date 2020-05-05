Власть
У Зеленского сообщили иностранцам об ответственности за поездки в Крым
В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым пригрозили иностранцам, которые якобы в ближайшее время собираются в Крым, ответственностью за нарушение законодательства страны.
Соответствующая информация размещена на странице представительства в Facebook.
Так, по информации украинских властей «Южный региональный центр поддержания экспорта» планирует провести реверсную бизнес-миссию с предпринимателями из Индии. Действительно, на сайте центра такая информация есть, однако даты 1-5 июня являются ориентировочными и по данным организаторов само мероприятие состоится после улучшения эпидемиологической ситуации.
«Любые контакты или сотрудничество с российской администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы», - заявили у Владимира Зеленского.
Кроме того, представителей президента Украины возмутила информация о поездке детей из Австралии в Международный детский центр «Артек». Дети из Австралии выиграли конкурс от одной из российских компаний и теперь должны посетить МДЦ. Даты приезда неизвестны.
«Посещение временно оккупированной территории АРК и Севастополя является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права», - заявила украинская сторона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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