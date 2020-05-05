Симферопольцы пожаловались Аксенову на пьяные компании у водохранилища

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Крымчане массово жалуются главе Крыма Сергею Аксенову на участившиеся нарушения режима самоизоляции.

В частности, на пьяные компании, которые нарушают спокойствие соседей.

Одно из писем крымчан Аксенов зачитал в ходе заседания оперативного штаба.

«Много пошло обращений по фактам нарушения режима самоизоляции, - сообщил глава Крыма. - Пишут люди из Симферополя: «Совершенно невозможно! Теперь много пьяных людей, и рыбаки на машинах приезжают на Партизанское водохранилище со стороны села Кизиловое, территория СТ «Весна». 14 марта наша семья вместе с местным депутатом вынесла с берега водохранилища 35 мешков мусора. Получается, что берег так и не увидим». И таких информаций много».

По словам Аксенова, это сигнал для МВД, что нужно действовать. Он также подчеркнул, все обращения крымчан прочитываются, делается анализ, на каждый вопрос будет дан четкий ответ.

«Я понимаю, что у нас осознание того, что попали в сложную ситуацию, приходит только тогда, когда это касается лично тебя. Я прошу усилить информационную работу. Без взаимного чувства ответственности ничего не будет», - подчеркнул глава региона.

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