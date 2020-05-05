Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 9 мая

В Крыму продлили штормовое предупреждение до 9 мая.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму.

Также в ведомстве уточнили, что с 6 по 9 мая на полуострове «сохранится высокая пожарная опасность» и призвали не посещать леса, не поджигать мусор и сухостои, а также напомнили о штрафных санкциях за несоблюдение этих указаний.

Ранее сообщалось, что из-за штормового предупреждения, объявленного по Крыму до 5 мая включительно, спасатели опасаются возникновения чрезвычайных происшествий, в том числе в акватории Черного и Азовского морей.

В Крыму, по данным местного гидрометцентра, 5 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер 15-20 м/с. В связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, до этого в Крыму объявили штормовое предупреждение до 5 мая из-за высокой пожарной опасности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым накроет сильным ветром и ливнями с градом. В понедельник и вторник в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 22, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм. В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Синоптики рассказали каким будет лето в Крыму. В Крыму средняя температура воздуха в летние месяцы будет немного выше нормы, однако аномалий не ожидается.