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Власть

Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы

14:29 вторник, 5 мая 2020

Лидер КНДР Ким Чен Ын был награжден юбилейной медалью в честь 75-летия Победы по указу президента РФ Владимира Путина.

По сообщению российского посольства в Северной Корее, лидер страны был награжден «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан». Кроме этого, отмечается вклад Ким Чен Ына в сохранение мемориалов и мест погребений советских воинов в КНДР. 

Медаль для северокорейского лидера в торжественной обстановке передал посол РФ Александр Мацегора министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне.  

Отмечается, что после церемонии российский посол и корейский министр обсудили дальнейшее развитие российско-корейского сотрудничества. 

По материалам российского посольства в КНДР, в нескольких провинциях КНДР находятся 11 братских и 345 отдельных захоронений советских военнослужащих и граждан СССР.В общей сложности там находятся могилы 1

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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