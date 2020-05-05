Власть
Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы
Лидер КНДР Ким Чен Ын был награжден юбилейной медалью в честь 75-летия Победы по указу президента РФ Владимира Путина.
По сообщению российского посольства в Северной Корее, лидер страны был награжден «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан». Кроме этого, отмечается вклад Ким Чен Ына в сохранение мемориалов и мест погребений советских воинов в КНДР.
Медаль для северокорейского лидера в торжественной обстановке передал посол РФ Александр Мацегора министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне.
Отмечается, что после церемонии российский посол и корейский министр обсудили дальнейшее развитие российско-корейского сотрудничества.
По материалам российского посольства в КНДР, в нескольких провинциях КНДР находятся 11 братских и 345 отдельных захоронений советских военнослужащих и граждан СССР.В общей сложности там находятся могилы 1
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов сообщил о «хакерской атаке из соседнего государства». Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что хакеры пытались сорвать работу сайта правительства Крыма.
Аксенов заявил, что власти не будут помогать гражданам Украины, проживающим в Крыму. Власти Крыма не смогут материально поддержать граждан Украины, проживающих на полуострове, во время ограничений из-за коронавируса.
Соратник Жириновского стал самым богатым членом заксобрания Севастополя. По итогам декларационной кампании вице-спикер Журавлев возглавил пятерку парламентариев, которые получили больше всего денег в прошлом году.
Власти Крыма не собираются отменять правила обсервации для приезжающих из Украины. Обязательная обсервация граждан, которые приезжают в Крым из Украины, пока не будет отменена.
Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму
Более 1,9 тыс граждан находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму, из них почти тысяча остаются под наблюдением на дому.
Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты
Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличили за счет привлечения казаков.
Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших
В Крыму новые случаи COVID зафиксированы в Симферополе, Алуште, Керчи, Сакском и Красноперекопском районах.
Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху
По состоянию на 2 мая в Крыму зафиксировали четыре новых случая коронавирусной инфекции.
2 мая
В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции
Инцидент произошел на территории апарт-отеля «Аквамарин», где в нарушение карантинных мер находилась группа неизвестных людей.