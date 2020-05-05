Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 мая
Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 60 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 мая.
В Симферополе утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.
В Ялте утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 83 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 16, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.
В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 92 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 14, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
В Феодосии утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
В Керчи утром небольшой дождь, днем малооблачно, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 92 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 16, ближайшей ночью от 13 до 15 градусов выше нуля.
В Евпатории утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 17, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
В Джанкое утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 20, ближайшей ночью от 11 до 14 градусов выше нуля.
В Армянске утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 93 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 18, ближайшей ночью от 13 до 15 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 15 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 13, в Керчи - 15, в Новом Свете - 14, в Партените - 13, в Севастополе - 13, в Феодосии - 14, в Форосе - 13, в Ялте - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 15, на мысе Сарыч - 13, на мысе Фиолент - 13 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 13, в Сочи - 15, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 22, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.
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