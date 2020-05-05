Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте пенсионеры продолжают гулять по набережной ● Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется ● Крымские власти обещают помочь отелям вернуть деньги за путевки ● В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты ● В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции
Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса
фото © Новости Крыма
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить Крыму 56,6 миллионов рублей на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с COVID.
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.Поддержку окажут и другим регионам. Согласно документу, больше всего средств получит Свердловская область – около 129 млн рублей, Приморский край – 92,4 млн, Татарстан – 67 млн, Еврейский автономный округ – 58,5 млн, Нижнегорская область – 56 млн.
Кроме этого, Минпромторгу будет направлено 10 миллиардов рублей на закупку и производство лекарств, средств защиты и оборудования от коронавируса.
Из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 многие сферы деятельности несут убытки. В тяжелой ситуации оказались рестораторы, отельеры, работники сферы развлечений и другие.
28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дополнительно поддержать экономику и бизнес в условиях пандемии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Минфин Крыма расскажет, как решать финансовые проблемы в условиях пандемии. На сайте Минфина Крыма создан новый раздел «Финансовая грамотность населения», в том числе в разделе будут рассматриваться главные финансовые вопросы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Эксперты спрогнозировали спад цен на жилье на фоне пандемии. Эксперты считают, что до конца года в России произойдет снижение цен на жилье на 10-20%.
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