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Коронавирус в Крыму

Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса

09:31 вторник, 5 мая 2020
Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса

фото © Новости Крыма

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить Крыму 56,6 миллионов рублей на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с COVID.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.Поддержку окажут и другим регионам. Согласно документу, больше всего средств получит Свердловская область – около 129 млн рублей, Приморский край – 92,4 млн, Татарстан – 67 млн, Еврейский автономный округ – 58,5 млн, Нижнегорская область – 56 млн.

Кроме этого, Минпромторгу будет направлено 10 миллиардов рублей на закупку и производство лекарств, средств защиты и оборудования от коронавируса.

Из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 многие сферы деятельности несут убытки. В тяжелой ситуации оказались рестораторы, отельеры, работники сферы развлечений и другие.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дополнительно поддержать экономику и бизнес в условиях пандемии. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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