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Происшествия

Под Евпаторией «ВАЗ» столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие

09:42 вторник, 5 мая 2020
Евпатория

На дороге в Сакском районе произошло столкновение иномарки и ВАЗа, пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

По информации чрезвычайного ведомства, авария произошла накануне поздно вечером на трассе Охотниково-Евпатория. При въезде село Охотниково произошло столкновение «ВАЗа-2115» и автомобиля марки Mercedes. В результате аварии пострадали два человека, одного из них зажало в искореженной машине, спасатели деблокировали его с помощью специнструмента. Мужчину доставили в приемный покой центральной городской больницы в Саках.

Ранее в аварии в Кировском районе на трассе «Таврида» водитель «ВАЗа» получил открытые переломы ног. Тогда в МЧС РК сообщили, что столкновение «восьмерки» и фуры MAN произошло накануне днем около села Журавки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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