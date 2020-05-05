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Коронавирус в Крыму

Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму

16:16 вторник, 5 мая 2020
Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму

фото © Новости Крыма

Более 1,9 тыс граждан находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму, из них почти тысяча остаются под наблюдением на дому.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«Под медицинским наблюдением сегодня находятся 1 927 человек. За последние сутки под наблюдение взяты 26 человек и снят 31 человек. На дому находятся 953 человека», – сообщила она.

Ранее сегодня вице-премьер сообщила, что в Сакской районной больнице скончалась пациентка, у которой предварительно было выявлено заражение COVID-19. 

Всего на территории республики сейчас зарегистрировано 128 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. Власти Крыма рассматривают возможность введения обязательного масочного режима на территории республики с 12 мая.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая включительно. Ожидается, что 6 мая будет расширен список предприятий, которые смогут возобновить работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Горбольница в Алуште может быть закрыта на карантин. Власти могут принять решение о закрытии городской больницы Алушты на карантин.

В Саках выясняют причину смерти пациентки с подозрением на COVID-19. В Сакской больнице от сердечной недостаточности умерла пациентка, которую госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.

Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших. В Крыму новые случаи COVID зафиксированы в Симферополе, Алуште, Керчи, Сакском и Красноперекопском районах.

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