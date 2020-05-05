Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На складах крымских аптек свыше 450 тысяч медицинских масок ● Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты ● Горбольница в Алуште может быть закрыта на карантин ● В Саках выясняют причину смерти пациентки с подозрением на COVID-19 ● В Щелкино составили протокол на горожан, устроивших пикник на пляже
Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму
фото © Новости Крыма
Более 1,9 тыс граждан находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму, из них почти тысяча остаются под наблюдением на дому.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
«Под медицинским наблюдением сегодня находятся 1 927 человек. За последние сутки под наблюдение взяты 26 человек и снят 31 человек. На дому находятся 953 человека», – сообщила она.
Ранее сегодня вице-премьер сообщила, что в Сакской районной больнице скончалась пациентка, у которой предварительно было выявлено заражение COVID-19.
Всего на территории республики сейчас зарегистрировано 128 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. Власти Крыма рассматривают возможность введения обязательного масочного режима на территории республики с 12 мая.
Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая включительно. Ожидается, что 6 мая будет расширен список предприятий, которые смогут возобновить работу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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