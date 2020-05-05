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Коронавирус в Крыму

На складах крымских аптек свыше 450 тысяч медицинских масок

15:10 вторник, 5 мая 2020

На складах крымских аптек находится свыше 450 тысяч масок по цене от 24 до 40 рублей и свыше 100 тысяч антисептиков.

Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— В наличии в наших аптечных сетях, на сегодняшний день имеются на складах и реализуются более 450 тысяч масок. Цена разная – от 24 до 35-40 рублей за штуку. Маски есть, как медицинские (защитные), так и лицевые. Что касается наличия антисептических и дезинфицирующих средств в аптечной сети – на сегодняшний день также есть запас в размере 107 тысяч упаковок. Стоимость от 13 до 1125 рублей в зависимости от объема, производителя, наименования и дозировки, — сообщил Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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