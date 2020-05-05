На складах крымских аптек свыше 450 тысяч медицинских масок

На складах крымских аптек находится свыше 450 тысяч масок по цене от 24 до 40 рублей и свыше 100 тысяч антисептиков.

Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— В наличии в наших аптечных сетях, на сегодняшний день имеются на складах и реализуются более 450 тысяч масок. Цена разная – от 24 до 35-40 рублей за штуку. Маски есть, как медицинские (защитные), так и лицевые. Что касается наличия антисептических и дезинфицирующих средств в аптечной сети – на сегодняшний день также есть запас в размере 107 тысяч упаковок. Стоимость от 13 до 1125 рублей в зависимости от объема, производителя, наименования и дозировки, — сообщил Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Саках выясняют причину смерти пациентки с подозрением на COVID-19. В Сакской больнице от сердечной недостаточности умерла пациентка, которую госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.

Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших. В Крыму новые случаи COVID зафиксированы в Симферополе, Алуште, Керчи, Сакском и Красноперекопском районах.

В Севастополе семь новых случаев заболевания COVID. В Севастополе за минувшие сутки было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму скончалась женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. В больнице скончалась жительница Саксокого района, у которой ранее тест дал положительный результат на коронавирусную инфекцию.