Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты ● Горбольница в Алуште может быть закрыта на карантин ● В Саках выясняют причину смерти пациентки с подозрением на COVID-19 ● В Щелкино составили протокол на горожан, устроивших пикник на пляже ● Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших
На складах крымских аптек свыше 450 тысяч медицинских масок
На складах крымских аптек находится свыше 450 тысяч масок по цене от 24 до 40 рублей и свыше 100 тысяч антисептиков.
Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— В наличии в наших аптечных сетях, на сегодняшний день имеются на складах и реализуются более 450 тысяч масок. Цена разная – от 24 до 35-40 рублей за штуку. Маски есть, как медицинские (защитные), так и лицевые. Что касается наличия антисептических и дезинфицирующих средств в аптечной сети – на сегодняшний день также есть запас в размере 107 тысяч упаковок. Стоимость от 13 до 1125 рублей в зависимости от объема, производителя, наименования и дозировки, — сообщил Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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