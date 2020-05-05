Коронавирус в Крыму
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Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты
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Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличили за счет привлечения казаков.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
«Вчера мы этот вопрос отработали с министром внутренних дел Карандой Павлом Леонидовичем. Мы увеличили количество казачества – 150 человек по городам. Мы хотим увеличить количество мобильных групп городов Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория и Симферополь», – сказал Гоцанюк.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что к патрулированию можно привлечь также дружинников и депутатов.
«Мы проговорили возможность привлечения депутатов муниципальных образований, партийцев и добровольцев. Чтобы был один сотрудник органов внутренних дел или Росгвардии, который может протокол составить, и два человека, которые помогают. Если увидим, что мало патрульных, то в конкретном регионе будем принимать решение об увеличении», – сказал Аксенов.
Всего на территории республики сейчас зарегистрировано 128 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. Власти Крыма рассматривают возможность введения обязательного масочного режима на территории республики с 12 мая.
Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая включительно. Ожидается, что 6 мая будет расширен список предприятий, которые смогут возобновить работу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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