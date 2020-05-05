Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +15
море +14

Коронавирус в Крыму

Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты

14:45 вторник, 5 мая 2020
Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты

фото © newkuban.ru

Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличили за счет привлечения казаков.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Вчера мы этот вопрос отработали с министром внутренних дел Карандой Павлом Леонидовичем. Мы увеличили количество казачества – 150 человек по городам. Мы хотим увеличить количество мобильных групп городов Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория и Симферополь», – сказал Гоцанюк.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что к патрулированию можно привлечь также дружинников и депутатов.

«Мы проговорили возможность привлечения депутатов муниципальных образований, партийцев и добровольцев. Чтобы был один сотрудник органов внутренних дел или Росгвардии, который может протокол составить, и два человека, которые помогают. Если увидим, что мало патрульных, то в конкретном регионе будем принимать решение об увеличении», – сказал Аксенов.

Всего на территории республики сейчас зарегистрировано 128 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. Власти Крыма рассматривают возможность введения обязательного масочного режима на территории республики с 12 мая.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая включительно. Ожидается, что 6 мая будет расширен список предприятий, которые смогут возобновить работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России запретили продавать алкоголь в жилых домах. В России вступил в силу закон, запрещающий продавать алкогольные напитки в жилых домах.

Дело по обвинению в мошенничестве крымских экс-депутатов направлено в суд. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть направил в суд уголовное дело в отношении депутатов из Республики Крым, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Полиция в Крыму жалуется, что крымчане не соблюдают режим самоизоляции. На улицах Крыма продолжают фиксировать большое количество людей, которые нарушают режим самоизоляции.

В Севастополе нарушителей режима ищут по гостиницам и хостелам. В Севастополе провели рейд по апартаментам, гостиницам и хостелам – у их руководителей и постояльцев проверяют необходимые документы, в частности – регистрацию, командировочные удостоверения и данные о заселении.

Коронавирус в Крыму
Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму

Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму

Более 1,9 тыс граждан находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму, из них почти тысяча остаются под наблюдением на дому.

Коронавирус в Крыму
Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты

Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты

Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличили за счет привлечения казаков.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших

Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших

В Крыму новые случаи COVID зафиксированы в Симферополе, Алуште, Керчи, Сакском и Красноперекопском районах.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции

В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции

Инцидент произошел на территории апарт-отеля «Аквамарин», где в нарушение карантинных мер находилась группа неизвестных людей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации