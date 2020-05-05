Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты

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Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличили за счет привлечения казаков.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Вчера мы этот вопрос отработали с министром внутренних дел Карандой Павлом Леонидовичем. Мы увеличили количество казачества – 150 человек по городам. Мы хотим увеличить количество мобильных групп городов Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория и Симферополь», – сказал Гоцанюк.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что к патрулированию можно привлечь также дружинников и депутатов.

«Мы проговорили возможность привлечения депутатов муниципальных образований, партийцев и добровольцев. Чтобы был один сотрудник органов внутренних дел или Росгвардии, который может протокол составить, и два человека, которые помогают. Если увидим, что мало патрульных, то в конкретном регионе будем принимать решение об увеличении», – сказал Аксенов.

Всего на территории республики сейчас зарегистрировано 128 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. Власти Крыма рассматривают возможность введения обязательного масочного режима на территории республики с 12 мая.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая включительно. Ожидается, что 6 мая будет расширен список предприятий, которые смогут возобновить работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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