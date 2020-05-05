Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших

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В Крыму новые случаи COVID зафиксированы в Симферополе, Алуште, Керчи, Сакском и Красноперекопском районах.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Крутиков пояснил, что 15 случаев – это старые очаги, а два – нововыявленные.

«Первый случай нововыявленный, в Симферополе. Мужчина из фирмы, которая работает в аэропорту Симферополя. Он из Санкт-Петербурга. Жил в гостинице, один. Контакты установлены. Больной госпитализирован в 7-ю городскую больницу. Очаг отрабатывается», - отчитался Крутиков.

Еще один нововыявленный случай – мужчина из Керчи, который вернулся с вахты из Тольятти. По окончании смены он был обследован, однако после возвращения у него появилась симптоматика. Его госпитализировали в инфекционное отделение.Также одного заболевшего выявили в старом очаге - это сотрудник церковного хора в Сакском районе.

«10 случаев – Алуштинская городская больница – два медработника и восемь пациентов. Они будут переведены в 7-ю городскую больницу Симферополя. Сегодня порядка 12 исследований находится в работе из этой больницы. По данной больнице будет принято решение по обсервации», - сказал Крутиков.

Еще четыре человека заболели в Красноперекопском районе.

«Два ранее было госпитализировано в Евпаторию, два – в Джанкой. В Джанкое лечились от внебольничной пневмонии, и по алгоритму они прошли тест», - отметил замруководителя.

Он также добавил, что за сутки было проведено 251 исследование, 17 из них – положительные.

Всего на полуострове насчитывается 219 выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них 128 в Республике Крым, 91 – в Севастополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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