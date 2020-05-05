Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе семь новых случаев заболевания COVID ● Число желающих выехать из Крыма сократилось в пять раз ● В Крыму скончалась женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус ● Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом ● Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса
Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших
фото © pravda.com.ua
В Крыму новые случаи COVID зафиксированы в Симферополе, Алуште, Керчи, Сакском и Красноперекопском районах.
Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Крутиков пояснил, что 15 случаев – это старые очаги, а два – нововыявленные.
«Первый случай нововыявленный, в Симферополе. Мужчина из фирмы, которая работает в аэропорту Симферополя. Он из Санкт-Петербурга. Жил в гостинице, один. Контакты установлены. Больной госпитализирован в 7-ю городскую больницу. Очаг отрабатывается», - отчитался Крутиков.
Еще один нововыявленный случай – мужчина из Керчи, который вернулся с вахты из Тольятти. По окончании смены он был обследован, однако после возвращения у него появилась симптоматика. Его госпитализировали в инфекционное отделение.Также одного заболевшего выявили в старом очаге - это сотрудник церковного хора в Сакском районе.
«10 случаев – Алуштинская городская больница – два медработника и восемь пациентов. Они будут переведены в 7-ю городскую больницу Симферополя. Сегодня порядка 12 исследований находится в работе из этой больницы. По данной больнице будет принято решение по обсервации», - сказал Крутиков.
Еще четыре человека заболели в Красноперекопском районе.
«Два ранее было госпитализировано в Евпаторию, два – в Джанкой. В Джанкое лечились от внебольничной пневмонии, и по алгоритму они прошли тест», - отметил замруководителя.
Он также добавил, что за сутки было проведено 251 исследование, 17 из них – положительные.
Всего на полуострове насчитывается 219 выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них 128 в Республике Крым, 91 – в Севастополе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму скончалась женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. В больнице скончалась жительница Саксокого района, у которой ранее тест дал положительный результат на коронавирусную инфекцию.
Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты. Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ разработали правила, благодаря которым можно снизить риск заражения коронавирусом через продукты.
Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил. Пандемия продемонстрировала незнание крымскими парикмахерами СанПиНов и правил работы, прописанных законодательно еще в 2010 году.
Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму
Более 1,9 тыс граждан находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму, из них почти тысяча остаются под наблюдением на дому.
Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты
Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличили за счет привлечения казаков.
Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших
В Крыму новые случаи COVID зафиксированы в Симферополе, Алуште, Керчи, Сакском и Красноперекопском районах.
Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху
По состоянию на 2 мая в Крыму зафиксировали четыре новых случая коронавирусной инфекции.
2 мая
В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции
Инцидент произошел на территории апарт-отеля «Аквамарин», где в нарушение карантинных мер находилась группа неизвестных людей.