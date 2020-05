Какой сегодня праздник 5 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 5 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день акушерки (International Midwives Day)

Фото delai-vibor.com

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки (International Day of the Midwife).

Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в России.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.

День водолаза в России

Фото oksait.ru

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот праздник был включен в реестр российских памятных дат по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.

Датой для учреждения данного праздника послужило важное исторической событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В Указе императора было сказано, что водолазная школа должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

Лукин день

5 мая Лукин день ( 22 апреля по юлианскому календарю). В этот день православные верующие отмечают праздник перенесения святых мощей из Фив в Константинополь одного из семидесяти апостолов Иисуса Христа, евангелиста и сподвижника апостола Павла, святого Луки.

Также сегодня, 5 мая, отмечают такие праздники:

- День советской печати

- Международный день борьбы за права инвалидов

- День Европы (Europe Day in the Council of Europe)

- День шифровальщика (День создания криптографической службы РФ)

- День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского

- День печати в Республике Беларусь

- Международный день принцесс (International Princess Day)

- Всемирный день общения

- Всемирный день веселья (World Laughter Day)

- Всемирный день легочной гипертензии (World PH Day)

- Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother's Day)

- День пожилых людей в Палау

- День большого сэндвича (National Hoagie Day) в США

- Фестиваль встречи весны в Турции

- Пятый день мая в Мексике

Сегодня именины празднуют: Лука, Федор, Климент, Гавриил, Виталий, Всеволод, Нафанаил.

Что происходило 5 мая в прошлые годы

1581 - В Остроге (на Волыни) печатник Иван Федоров издал первый руский календарь.

1821 - На острове Святой Елены умер Наполеон I.

1836 - В Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.

1849 - Ф. Достоевский арестован по делу петрашевцев.

1865 - В штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда.

1912 - Вышел первый номер газеты «Правда» (этот день в СССР отмечали как День печати).

1920 - Войска Директории УНР и польские войска взяли Киев.

1921 - Во Франции впервые представлены духи «Шанель».

1941 - В Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами (первые потери армии Канады во Второй мировой войне).

1944 - Югославские партизаны захватили в Загребе большой арсенал оружия.

1945 - Голландия и Дания освобождены от нацистов.

1949 - Начал действовать Совет Европы.

1956 - В Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

1960 - Брежнев Леонид избран председателем Президиума Верховного Совета СССР вместо Климента Ворошилова.

1961 - Шепард Алан стал первым американцем, который полетел в космос.

1983 - Специальная комиссия установила, что скандальные «дневники Гитлера», опубликованные в журнале «Штерн», является фальшивкой.

1988 - Первая телетрансляция с вершины Эверест.

1992 - Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.

1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово.

1999 - Впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 мая. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане пытаются вернуться из Украины ночью в надежде миновать обсерватор. Все они отправляются на изоляцию вне зависимости от времени суток.

Какой сегодня праздник 4 мая. Сегодня, 4 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа. Несколько десятков крымчан уже больше месяца ждут, чтобы их вывезли из индийского региона Гоа.

Какой сегодня праздник 3 мая. Сегодня, 3 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.