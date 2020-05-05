Общество
Какой сегодня праздник 5 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 5 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день акушерки (International Midwives Day)
Фото delai-vibor.com
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки (International Day of the Midwife).
Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в России.
Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.
День водолаза в России
Фото oksait.ru
Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот праздник был включен в реестр российских памятных дат по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.
Датой для учреждения данного праздника послужило важное исторической событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В Указе императора было сказано, что водолазная школа должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».
Лукин день
5 мая Лукин день ( 22 апреля по юлианскому календарю). В этот день православные верующие отмечают праздник перенесения святых мощей из Фив в Константинополь одного из семидесяти апостолов Иисуса Христа, евангелиста и сподвижника апостола Павла, святого Луки.
Также сегодня, 5 мая, отмечают такие праздники:
- День советской печати
- Международный день борьбы за права инвалидов
- День Европы (Europe Day in the Council of Europe)
- День шифровальщика (День создания криптографической службы РФ)
- День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
- День печати в Республике Беларусь
- Международный день принцесс (International Princess Day)
- Всемирный день общения
- Всемирный день веселья (World Laughter Day)
- Всемирный день легочной гипертензии (World PH Day)
- Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother's Day)
- День пожилых людей в Палау
- День большого сэндвича (National Hoagie Day) в США
- Фестиваль встречи весны в Турции
- Пятый день мая в Мексике
Сегодня именины празднуют: Лука, Федор, Климент, Гавриил, Виталий, Всеволод, Нафанаил.
Что происходило 5 мая в прошлые годы
1581 - В Остроге (на Волыни) печатник Иван Федоров издал первый руский календарь.
1821 - На острове Святой Елены умер Наполеон I.
1836 - В Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.
1849 - Ф. Достоевский арестован по делу петрашевцев.
1865 - В штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда.
1912 - Вышел первый номер газеты «Правда» (этот день в СССР отмечали как День печати).
1920 - Войска Директории УНР и польские войска взяли Киев.
1921 - Во Франции впервые представлены духи «Шанель».
1941 - В Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами (первые потери армии Канады во Второй мировой войне).
1944 - Югославские партизаны захватили в Загребе большой арсенал оружия.
1945 - Голландия и Дания освобождены от нацистов.
1949 - Начал действовать Совет Европы.
1956 - В Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.
1960 - Брежнев Леонид избран председателем Президиума Верховного Совета СССР вместо Климента Ворошилова.
1961 - Шепард Алан стал первым американцем, который полетел в космос.
1983 - Специальная комиссия установила, что скандальные «дневники Гитлера», опубликованные в журнале «Штерн», является фальшивкой.
1988 - Первая телетрансляция с вершины Эверест.
1992 - Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.
1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово.
1999 - Впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 мая. Какие праздники будут завтра?
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