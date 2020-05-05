Горбольница в Алуште может быть закрыта на карантин

Власти могут принять решение о закрытии городской больницы Алушты на карантин.

Об этом во время заседания оперштаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Если будут дополнительные заражения – тогда будет стоять вопрос о закрытии всей больницы на обсерватор», – сказал Аксенов.

Как уточнил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, в настоящее время проводится лабораторное исследование по 12 гражданам, находящимся в обсервации в терапевтическом отделении. «Сегодня 12 исследований находятся в работе в этом обсерваторе. По нему будет принято решение завтра по результатам лабораторного исследования», – пояснил он.

По данным Роспотребнадзора, из 17 случаев, выявленных в Крыму за сутки, 15 – из известных очагов, в том числе 10 – из терапевтического отделения больницы Алушты. Новых случаев только два: вирус найден у работника аэропорта в Симферополе, вернувшегося из Санкт-Петербурга. Он госпитализирован в больницу в Симферополе. Второй заразившийся – житель Керчи.

«Работал вахтовым методом в Тольятти. По окончании смены все были обследованы, результат по нему отрицательный – он вернулся домой. По результату обследования в этой смене четверо были с вирусом. У (жителя Керчи) симптоматика появилась в начале мая, был госпитализирован в инфекционное отделение. Контактов пять человек, очаг по этому заболеванию», – заключил Крутиков.

Всего на территории республики сейчас зарегистрировано 128 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. Власти Крыма рассматривают возможность введения обязательного масочного режима на территории республики с 12 мая.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая включительно. Ожидается, что 6 мая будет расширен список предприятий, которые смогут возобновить работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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