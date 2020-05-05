Двое погибших: в МЧС уточнили подробности об аварии в Сакском районе

В результате аварии на дороге в Сакском районе погибли два человека, двое пострадали, в том числе один ребенок.

Накануне вечером на трассе Охотниково-Евпатория произошло столкновение «ВАЗа-2115» и автомобиля марки Mercedes. В результате аварии пострадали два человека, одного из них зажало в искореженной машине, спасатели деблокировали его с помощью специнструмента. Мужчину доставили в приемный покой центральной городской больницы в Саках.

Однако позже стало известно, что в аварии погиб водитель иномарки и молодая девушка,- пассажирка «ВАЗа».

«В результате ДТП в районе поселка Охотниково Сакского района погибли два человека, двое спасено, из них один ребенок», - рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе МЧС РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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