Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму ● На складах крымских аптек свыше 450 тысяч медицинских масок ● Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты ● Горбольница в Алуште может быть закрыта на карантин ● В Саках выясняют причину смерти пациентки с подозрением на COVID-19
Две больницы в Крыму перестанут быть обсерваторами
В Республике Крым почти 2000 человек находятся под наблюдением из-за возможности заражения коронавирусом.
Об этом в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
«Под медицинским наблюдением сегодня находятся 1927 человек, за последние сутки под наблюдение взяты 26 человек и снят 31 человек. На дому - 953, в стационарах – 120 человек. В обсерваторах - 854 человека. Хочу отметить, что завтра планируется выписка 50 человек из обсерватора «Здравница» (Евпатория, - ред.). Это группа прибывшая из Таиланда и Индии. У нас освобождаются места и мы приняли решение, что будем направлять туда контактные лица. В другие обсерваторы будут направляться те, кто прибыл из других регионов РФ», - сказала Елена Романовская.
В ближайшее время режим обсерватора будет снят с двух больниц.
«Планируется снять режим обсерватора 8 мая с Симферопольской клинической больницы и 10 мая с Красногвардейской районной больницы. Они готовятся к полной дезинфекции», - подытожила Елена Романовская.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в Крыму выявлено 17 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего на полуострове у 219 человек был выявлен коронавирус, из них 91 в Севастополе, 128 – в республике.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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