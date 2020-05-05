Коронавирус в Крыму
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Число желающих выехать из Крыма сократилось в пять раз
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Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская утверждает, что значительно сократилось число тех, кто хочет выехать за пределы полуострова.
Об этом она сказала на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
«На сегодняшний день количество тех, кто пытался выехать с территории Крыма, значительно уменьшилось, практически в пять раз – с десяти до двух. Но количество лиц, которые въехали на территорию республики, за сутки не изменилось. За сутки у нас въехало 10 человек с территории Украины. При чем шесть человек въезжали ночью в надежде, что их не поселят в обсерватор», – рассказала Пеньковская.
Ранее сообщалось, что количество рейсов, принимаемых аэропортом «Симферополь», выросло с началом майских праздников.
На текущий период в Крыму зарегистрировано 111 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе – 89 заражений COVID-19, при этом двое умерли.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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