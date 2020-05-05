Власть
Автомобилистов в Крыму ждут новые штрафы
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Возможно, в наших дворах станет меньше автохлама.
Кодекс об административных правонарушениях дополнили новыми штрафами для водителей — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом агентству «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
Так, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, в частности за разбрасывание мусора и автохлама. Речь идет о брошенных во дворах старых авто.
За подобное нарушение предусмотрен штраф 5 тыс. рублей для физлиц и 35 тыс. рублей — для организаций. Столько же придется заплатить за парковку на газоне или детской площадке.
За вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей или в виде залога автомобиля.
Опасное вождение будет караться штрафом в 5 тыс. рублей.
Ранее в КоАП внесли наказание за не препятствование шуму в ночное время. Это значит, что россиян будут штрафовать за лающую по ночам собаку и неисправную автосигнализацию.
В тексте использованы материалы: Форпост
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