Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса ● В Ялте пенсионеры продолжают гулять по набережной ● Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется ● Крымские власти обещают помочь отелям вернуть деньги за путевки ● В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты
Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом
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По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так 10 человек заболели в Алуште: два медика и восемь пациентов. В Джанкойском очаге четыре новых заражения. Еще случаи зафиксировали в Сакском районе и Керчи у приезжих из Санкт-Петербурга и Тольятти.
Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 128 случаев новой коронавирусной инфекции. 35 человек уже выписали.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил. Пандемия продемонстрировала незнание крымскими парикмахерами СанПиНов и правил работы, прописанных законодательно еще в 2010 году.
Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму. Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в Сакском, Симферопольском и Красноперекопском районах.
Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии. Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».
Путин через два дня обещает рассказать об отмене ограничений из-за карантина. Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 мая проведет совещание по отказу от ограничений из-за коронавируса. Оно должно стать поэтапным.
Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом
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