Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом

фото © pixabay.com

По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так 10 человек заболели в Алуште: два медика и восемь пациентов. В Джанкойском очаге четыре новых заражения. Еще случаи зафиксировали в Сакском районе и Керчи у приезжих из Санкт-Петербурга и Тольятти.

Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 128 случаев новой коронавирусной инфекции. 35 человек уже выписали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил. Пандемия продемонстрировала незнание крымскими парикмахерами СанПиНов и правил работы, прописанных законодательно еще в 2010 году.

Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму. Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в Сакском, Симферопольском и Красноперекопском районах.

Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии. Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».

Путин через два дня обещает рассказать об отмене ограничений из-за карантина. Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 мая проведет совещание по отказу от ограничений из-за коронавируса. Оно должно стать поэтапным.