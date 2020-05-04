Застрявшие во Владивостоке моряки из Крыма пройдут обсервацию дважды

Крымские моряки на данный момент находятся в обсерваторе Владивостока. По прибытию домой они будут обязаны снова пройти 14-дневную изоляцию в условиях обсерватора.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По группам, которые в зарубежных турах застряли. Было сообщение из Израиля, возврат был сегодня утром. Сообщения были и от моряков, которые сегодня находятся во Владивостоке в обсерваторе, — сказал Сергей Аксенов.

— Если они помещены во Владивостоке в обсерватор, мы ничего сделать не сможем. Они попадут в обсерватор по прилету в Республику Крым. Если они будут транзитом лететь через стерильную зону не выходя в город, тогда это не нужно будет. Если они полетят общим потоком – другого пути, кроме как в обсерватор, нет, — прокомментировала ситуацию глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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