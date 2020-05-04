Вскоре Крым получит 67 аппаратов ИВЛ

Из них 57 ИВЛ поставят через Министерство промышленности и торговли РФ, еще 10 ИВЛ – благотворительная помощь республике.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Сегодня предприятия, которые изготавливают (аппараты ИВЛ, – ред.) загружены всеми лечебными учреждениями страны. Конечно, мы стоим в очереди. Стараемся в ручном режиме отрабатывать. С Минпромторгом РФ ждем 57 ИВЛ. Благотворительные первые 10 ИВЛов должны приехать в ближайшие дни. Но этого крайне мало будет, если у нас будут развертываться дополнительные койки, – сказала Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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