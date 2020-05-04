Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму

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Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в Сакском, Симферопольском и Красноперекопском районах.

Об этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила на оперативном штабе по борьбе с COVID.

«На сегодняшний день в очаге в Саксом районе, который появился после Пасхи, уже зарегистрировано шесть случаев заражения (двое с пневмонией и два без клинических проявлений) из тех 15, которые принимали участие в службе. Как мы видим, в очаге уже половина заболели, - сказала Пеньковская. - По данному же очагу: в Сакской районной больнице выявлен заболевший медицинский работник, которая делала кардиограмму тем, кто находился на лечении, у нее также подтвержден COVID».

Еще один случай зафиксировали в Симферопольском районе – семья, которая выезжала в Москву на плановую операцию, у одного из членов семьи была зарегистрирована пневмония и выявлен коронавирус.

«На 10 день будем обследовать всех из его окружения. К сожалению, в 30% случаев на 10-й день мы находим новую коронавирусную инфекцию», - уточнила главный санитарный врач.

Еще один очаг, по словам Пеньковской, имеет большой потенциал распространения, в результате тесного внутрисемейного контакта, не смотря на все призывы находиться на самоизоляции.

«Семья из села Почетное. Практически сразу заболевают: муж и жена. Жена была госпитализирована в Красноперекопскую больницу в инфекционное отделение, у нее пока результат отрицательный, а позже муж обратился за медицинской помощью и ему подтвердили COVID. По тем лицам, которые лежали с ним в палате – четыре человека, и помимо этого – 15 человек, те лица, которые они общались в поселке. У трех уже есть признаки ОРВИ, они обследованы. Медработники, которые осматривали заболевших – одна медсестра», - отчиталась Пеньковская.

Таким образом, сейчас в Крыму зарегистрировано 111 случаев COVID.В Севастополе - 89 случаев, двое умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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