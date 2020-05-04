Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму ● Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии ● Путин через два обещает рассказать об отмене ограничений из-за карантина ● Вскоре Крым получит 67 аппаратов ИВЛ ● Застрявшие во Владивостоке моряки из Крыма пройдут обсервацию дважды
Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил
Пандемия продемонстрировала незнание крымскими парикмахерами СанПиНов и правил работы, прописанных законодательно еще в 2010 году.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Очень большое количество обращений, которые касаются рекомендаций по организации работы салонов красоты, парикмахерских. Сделала бы отсыл всех наших граждан, которые работают в этой сфере, к санитарным правилам и нормам еще 2010 года, в которых очень четко режимы дезинфекции прописаны абсолютно таким же образом, ничего нового в этом нет. Это же касается и обеззараживания воздуха. Видимо, каникулярный проверочный период, когда субъекты малого бизнеса не охватывались плановыми и внеплановыми проверками, сыграл злую шутку, что эти рекомендации сегодня вызывают большие вопросы и нарекания, — заявила Пеньковская.
Глава крымского Роспотребнадзора подчеркнула, что единственное действительно новое требование – это термометрия, а также установка диспенсеров с дезсредствами на входе.
— Что касается вопросов по норме площади, то опять же хочу отослать к СанПиНам, там очень четко прописано, что площадь на одно рабочее место в парикмахерской – от 4,5 до 7 метров, причем 4,5 метра – это при наличии отдельного помещения для мытья волос. Если же это в общем зале, то 8 метров, — подчеркнула Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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