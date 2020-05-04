Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил

Пандемия продемонстрировала незнание крымскими парикмахерами СанПиНов и правил работы, прописанных законодательно еще в 2010 году.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Очень большое количество обращений, которые касаются рекомендаций по организации работы салонов красоты, парикмахерских. Сделала бы отсыл всех наших граждан, которые работают в этой сфере, к санитарным правилам и нормам еще 2010 года, в которых очень четко режимы дезинфекции прописаны абсолютно таким же образом, ничего нового в этом нет. Это же касается и обеззараживания воздуха. Видимо, каникулярный проверочный период, когда субъекты малого бизнеса не охватывались плановыми и внеплановыми проверками, сыграл злую шутку, что эти рекомендации сегодня вызывают большие вопросы и нарекания, — заявила Пеньковская.

Глава крымского Роспотребнадзора подчеркнула, что единственное действительно новое требование – это термометрия, а также установка диспенсеров с дезсредствами на входе.

— Что касается вопросов по норме площади, то опять же хочу отослать к СанПиНам, там очень четко прописано, что площадь на одно рабочее место в парикмахерской – от 4,5 до 7 метров, причем 4,5 метра – это при наличии отдельного помещения для мытья волос. Если же это в общем зале, то 8 метров, — подчеркнула Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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