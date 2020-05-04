Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма обещают 6 мая расширят список работающих предприятий
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Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.
Об этом он сказал во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.
«6 мая мы расширим список работающих предприятий, при условии, что у нас три дня не будет никаких очагов новых массовых, – сообщил Аксенов. – 5 мая выйдут меры поддержки федерального центра и рекомендации Роспотребнадзора по направлениям, и мы в том числе пересматриваем виды деятельности».
На данный момент в Крыму 105 выявленных случаев COVID-19, три человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 39 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. С 1 мая все приехавшие в Крым жители других регионов России, не имеющие жилья и собственности на территории республики, помещаются в обсерватор на 14 дней.
Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая, при этом с 1 мая возобновили работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и другие предприятия сферы услуг.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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