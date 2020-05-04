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Власти Крыма обещают 6 мая расширят список работающих предприятий

09:33 понедельник, 4 мая 2020
Власти Крыма обещают 6 мая расширят список работающих предприятий

фото © equipnet.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.

Об этом он сказал во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

«6 мая мы расширим список работающих предприятий, при условии, что у нас три дня не будет никаких очагов новых массовых, – сообщил Аксенов. – 5 мая выйдут меры поддержки федерального центра и рекомендации Роспотребнадзора по направлениям, и мы в том числе пересматриваем виды деятельности».

На данный момент в Крыму 105 выявленных случаев COVID-19, три человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 39 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. С 1 мая все приехавшие в Крым жители других регионов России, не имеющие жилья и собственности на территории республики, помещаются в обсерватор на 14 дней.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая, при этом с 1 мая возобновили работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и другие предприятия сферы услуг.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы. На сегодняшний день 4128 предприятий Крыма подали уведомления о возобновлении работы в мае.

«Дырявый» Крым: как на полуостров нелегально ввозят туристов. Несмотря на то, что с 1 мая, согласно указу главы РК Сергея Аксенова, все жители других регионов России при въезде должны быть помещены в обсерватор, на полуостров все же попадают нелегальные туристы.

У арендаторов на рынках в Крыму появились проблемы с оплатой аренды. Глава республики Сергей Аксенов потребовал у муниципалитетов Крыма распространить меры по освобождению от арендной платы арендаторов муниципальной собственности так же, как это сделали на республиканском уровне.

Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму. Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, возобновляют работу в Крыму.

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