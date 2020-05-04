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Коронавирус в Крыму

В закрытых на обсервацию больницах Крыма достаточно лекарств и средств защиты

09:32 понедельник, 4 мая 2020

Пациентов в тяжелом состоянии в медучреждениях нет.

Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Что касается больниц, находящихся на обсервации, особо тяжелых больных там нет, все пациенты под наблюдением. В достаточном количестве медицинские препараты, питание и СИЗы в больницах есть, — доложила Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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