Коронавирус в Крыму
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В закрытых на обсервацию больницах Крыма достаточно лекарств и средств защиты
Пациентов в тяжелом состоянии в медучреждениях нет.
Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Что касается больниц, находящихся на обсервации, особо тяжелых больных там нет, все пациенты под наблюдением. В достаточном количестве медицинские препараты, питание и СИЗы в больницах есть, — доложила Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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