В Ялте пенсионеры продолжают гулять по набережной

В Ялте зафиксировано большое количество прогуливающихся граждан категории «65+», на скамейках около фонтанов на набережной достаточно большое количество отдыхающих.

Об этом председатель Совета Министров Юрий Гоцанюк рассказал заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Сотрудники Центра оперативного реагирования провели мониторинг соблюдения требований Указа Главы Республики в Большой Ялте и Алуште.

— В поселках Мисхор, Алупка, Кореиз, Симеиз, Гаспра и Ливадия практически полное отсутствие людей на улицах и в парках. В Ялте зафиксировано большое количество прогуливающихся граждан категории «65+», на скамейках около фонтанов на набережной достаточно большое количество отдыхающих. В Алуште замечаний нет. Людей, транспорта мало, масочный режим 80% граждана соблюдается. Набережные перекрыты, идет патрулирование, попытки граждан прогуляться пресекаются. Администрацией ведется активная работа с предпринимателями, организациями, гражданами. На момент проверки крайне мало открытых парикмахерских, салонов красоты и строительных магазинов. Функционирующие предприятия соблюдают все без исключения рекомендации Роспотребнадзора. На трассе Симферополь – Ялта малое количество автотранспорта, — сказал Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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