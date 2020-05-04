Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +13
море +14

Коронавирус в Крыму

В Ялте пенсионеры продолжают гулять по набережной

20:29 понедельник, 4 мая 2020
Ялта

В Ялте зафиксировано большое количество прогуливающихся граждан категории «65+», на скамейках около фонтанов на набережной достаточно большое количество отдыхающих.

 Об этом председатель Совета Министров Юрий Гоцанюк рассказал заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Сотрудники Центра оперативного реагирования провели мониторинг соблюдения требований Указа Главы Республики в Большой Ялте и Алуште.

— В поселках Мисхор, Алупка, Кореиз, Симеиз, Гаспра и Ливадия практически полное отсутствие людей на улицах и в парках. В Ялте зафиксировано большое количество прогуливающихся граждан категории «65+», на скамейках около фонтанов на набережной достаточно большое количество отдыхающих. В Алуште замечаний нет. Людей, транспорта мало, масочный режим 80% граждана соблюдается. Набережные перекрыты, идет патрулирование, попытки граждан прогуляться пресекаются. Администрацией ведется активная работа с предпринимателями, организациями, гражданами. На момент проверки крайне мало открытых парикмахерских, салонов красоты и строительных магазинов. Функционирующие предприятия соблюдают все без исключения рекомендации Роспотребнадзора. На трассе Симферополь – Ялта малое количество автотранспорта, — сказал Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 4 мая. Сегодня, 4 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа. Несколько десятков крымчан уже больше месяца ждут, чтобы их вывезли из индийского региона Гоа.

Какой сегодня праздник 3 мая. Сегодня, 3 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Паре из Крыма вернули привезенную из Вьетнама утку Бориславу. Утка Борислава, которую пара крымчан привезла в Россию из турпоездки по Вьетнаму, прошла обследование Россельхознадзора и возвращена хозяевам в обсерватор.

Коронавирус в Крыму
В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ разработали правила, благодаря которым можно снизить риск заражения коронавирусом через продукты.

Коронавирус в Крыму
Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется

Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что на полуострове зараженных коронавирусной инфекцией больше, чем официально выявляется при тестировании.

Коронавирус в Крыму
Как похмелье: медик рассказал о ранних симптомах COVID-19

Как похмелье: медик рассказал о ранних симптомах COVID-19

При заражении коронавирусом на ранних стадиях человек может испытывать симптомы похмелья.

Коронавирус в Крыму
В Роспотребнадзоре не исключили вероятность продления самоизоляции

В Роспотребнадзоре не исключили вероятность продления самоизоляции

Если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников, то ограничительные меры могут продлить вплоть до июня.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации