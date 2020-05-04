Коронавирус в Крыму
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В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции
Инцендент произошел на территории отеля Аквамарин | фото © tour-center-msk.ru
Инцидент произошел на территории апарт-отеля «Аквамарин», где в нарушение карантинных мер находилась группа неизвестных людей.
В отеле «Аквамарин» в Севастополе пострадала женщина, арендующая там апартаменты. Ее ударил и толкнул в яму мужчина из группы людей, находящихся на территории комплекса в нарушение карантинных мер. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на пострадавшую Евгению Жак.
По словам женщины, она подошла к компании и попросила их покинуть территорию отеля, так как они не являются постояльцами и нарушают режим самоизоляции. Просьба была проигнорирована, поэтому Евгения начала снимать их на телефон. Тогда один из пришедших в отель, бизнесмен Сергей Рогозин, ударил ее стеклянной бутылкой по голове и толкнул в яму. В полиции отказались начинать расследование, сославшись на отсутствие доказательств, и не стали смотреть видеозапись.
«Участковый говорит, что я сама упала, и никто меня не толкал», - рассказала Евгения Жак.
Позднее в УМВД Севастополя сообщили, что материалы зарегистрированы в установленном порядке и проводится проверку по данному факту.
UPD. По информации пресс-службы управления МВД по Севастополю, предоставленной СМИ, возбуждено административное расследование по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ — «Побои».
Информация о том, что полиция отказалась начинать проверку и изучать доказательства, не соответствует действительности, обратила внимание пресс-служба УМВД.
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