Происшествия
В Севастополе спасли кота на проводах
Очевидец поделился видео.
Сотрудники МЧС спасли кота, не сумевшего спуститься с высоты, на которой оказался - такое случается, но узнавать о каждом новом эпизоде всегда приятно. Последний на данный момент такой случай в Севастополе произошел накануне вечером у дома на проспекте Генерала Острякова, 19.
Видео спасательной операции поделился очевидец Владислав Трохименко.
«Это произошло около 19 часов. Чей это был кот, сказать не могу, но предполагаю, что у него есть хозяева – очень похоже, что кот выбрался на такую высоту из окна балкона», - предположил Владислав.
Он рассказал, что кот просидел на проводах на уровне 4-5 этажа около часа, и местные жители решили вызвать МЧС.
Операция заняла в общей сложности не более 15 минут. Стала ли она уроком для спасенного – осталось неизвестным.
UPD. Позже стало известно, что это была совместная операция МЧС и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты г. Севастополя. Силы первого были представлены автолестницей, а поднялся по ней за котом сотрудник Центра.
В тексте использованы материалы: Форпост
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