Происшествия
В Севастополе сгорела квартира в многоэтажке, эвакуировано 20 человек
В многоэтажном доме по улице Флагманской в Севастополе сгорела квартира. Из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажного дома.
Об этом 4 мая сообщает управление российского МЧС в городе.
Пожар произошел в 9 часов утра. Его общая площадь составила 15 квадратных метров.
«По прибытии к месту, спасатели незамедлительно провели эвакуацию жильцов – всего на свежий воздух было выведено 20 человек, в том числе с помощью средств защиты органов дыхания и зрения – 8, из них 3 детей», – говорится в сообщении.
Спасатели сообщили, что погибших, пострадавших нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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