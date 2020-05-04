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Происшествия

В Севастополе сгорела квартира в многоэтажке, эвакуировано 20 человек

17:12 понедельник, 4 мая 2020
Севастополь

В многоэтажном доме по улице Флагманской в Севастополе сгорела квартира. Из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажного дома.

Об этом 4 мая сообщает управление российского МЧС в городе.

Пожар произошел в 9 часов утра. Его общая площадь составила 15 квадратных метров.

«По прибытии к месту, спасатели незамедлительно провели эвакуацию жильцов – всего на свежий воздух было выведено 20 человек, в том числе с помощью средств защиты органов дыхания и зрения – 8, из них 3 детей», – говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что погибших, пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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