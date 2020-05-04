В Севастополе нарушителей режима ищут по гостиницам и хостелам

В Севастополе провели рейд по апартаментам, гостиницам и хостелам – у их руководителей и постояльцев проверяют необходимые документы, в частности – регистрацию, командировочные удостоверения и данные о заселении.

Нарушений в ходе проверки выявлено не было – среди постояльцев только строители, приехавшие на объекты до введения ограничений.

Тому, что нарушения выявлены не были, не удивилась председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. По ее словам, честный и легальный бизнес старается сегодня добросовестно соблюдать введенные правительством меры, однако теневые отельеры прекращать свою деятельность не намерены.

«К сожалению, у нас есть такие варианты как дачи, квартиры. И, разумеется, собственники их сдают, при этом не являясь налогоплательщиками. Как я понимаю, сейчас ужесточились меры проезда в Севастополь. Надеюсь, это хоть как-то поможет», – сказала Наталия Стамбульникова.

Пока сложившаяся ситуация по предпринимателям, работающим исключительно в курортный сезон, бьет не слишком сильно, отмечает эксперт. Страдают сейчас объекты, работающие круглогодично.

Однако полноценного открытия ждут сейчас все отели полуострова – их владельцы рассчитывают на послабление принятых мер хотя бы к 1 июня. Председатель ассоциации подчеркивает, что легальные отельеры сейчас очень надеются на поддержку и понимание властей.

«Поддержать именно плательщиков, тех, кто официально работает. Я не говорю о «черных». «Черные» были, есть и будут. В сегодняшних реалиях мы можем только уменьшить их количество», – отметила Наталия Стамбульникова.

Напомним, до 1 июня новые бронирования в Севастополе запрещены. Все гостевые дома должны были приостановить свою деятельность по приему постояльцев, за исключением тех, кто проживал до введения ограничений и тех, кто приезжает в город в командировку. За нарушения – штрафы от 50 до 300 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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