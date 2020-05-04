В Севастополе на садовом участке нашли бомбу весом в 100 кг

Сотрудники Главного управления МЧС по Севастополю нашли на одном из садовых участков стокилограммовую бомбу времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ведомства.

Боеприпас нашли на садовом участке в садовом товариществе «Катран» Балаклавского района. Сотрудники МЧС выехали на место после того, как поступило сообщение о том, что на одном из участков найден артиллерийский снаряд АС-100. Но кроме этого снаряда саперы обнаружили и авиабомбу.

«На основе полученных данных было установлено, что данная авиабомба – ФАБ-100 - подлежит транспортировке, как и артиллерийский снаряд АС-100, по которому, изначально, и отрабатывалась заявка», - уточнили в пресс-службе.

Когда предметы были найдены, спасатели оцепили территорию и транспортировали взрывоопасные снаряды к месту временного хранения для последующей ликвидации.

Ранее под Феодосией взрывотехники обезвредили 18 снарядов времен войны, в том числе 100-киллограмовую фугасную авиабомбу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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