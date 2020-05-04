В Севастополе два новых случая заражения COVID-19

Два новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Севастополе за минувшие сутки.

Положительные результаты анализов выявлены у контактной группы по ранее зарегистрированным случаям, сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 4 мая зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты находились в контакте с ранее заболевшими людьми», – цитирует пресс-службу «Новый Севастополь».

Всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай COVID-19, 11 человек выписаны после выздоровления, 2 пациента умерли.

По состоянию на сегодняшний день в инфекционной больнице Севастополя находятся под наблюдением 139 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1 501 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд» (там находятся 89 человек), а также стройки минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке (704 человека).

За минувшие сутки в Крыму лабораторно подтверждено шесть новых случаев COVID-19. Таким образом, всего на территории Республики Крым зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 39 граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму введут всеобщий масочный режим с 12 мая. С 12 мая на всей территории Республики Крым будет введен масочный режим, граждане обязаны надевать маски при посещении общественных мест, объектов торговли, транспорта.

В Роспотребнадзоре не исключили вероятность продления самоизоляции. Если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников, то ограничительные меры могут продлить вплоть до июня.

Севастопольцев с симптомами ОРВИ просят вызывать медиков на дом. К севастопольцам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа бригады медиков будут приезжать на дом.

В Крыму еще шесть заболевших, в том числе участники церковного хора. По состоянию на 4 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.