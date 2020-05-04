Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как похмелье: медик рассказал о ранних симптомах COVID-19 ● В Крыму введут всеобщий масочный режим с 12 мая ● В Севастополе нарушителей режима ищут по гостиницам и хостелам ● В Роспотребнадзоре не исключили вероятность продления самоизоляции ● Аксенов анонсировал частичное снятие ограничений в сфере спорта
В Севастополе два новых случая заражения COVID-19
Два новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Севастополе за минувшие сутки.
Положительные результаты анализов выявлены у контактной группы по ранее зарегистрированным случаям, сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.
«По состоянию на утро 4 мая зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты находились в контакте с ранее заболевшими людьми», – цитирует пресс-службу «Новый Севастополь».
Всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай COVID-19, 11 человек выписаны после выздоровления, 2 пациента умерли.
По состоянию на сегодняшний день в инфекционной больнице Севастополя находятся под наблюдением 139 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1 501 человек.
В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд» (там находятся 89 человек), а также стройки минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке (704 человека).
За минувшие сутки в Крыму лабораторно подтверждено шесть новых случаев COVID-19. Таким образом, всего на территории Республики Крым зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 39 граждан.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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