Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +18
море +13

Коронавирус в Крыму

В Севастополе два новых случая заражения COVID-19

13:04 понедельник, 4 мая 2020
Севастополь

Два новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Севастополе за минувшие сутки.

Положительные результаты анализов выявлены у контактной группы по ранее зарегистрированным случаям, сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 4 мая зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты находились в контакте с ранее заболевшими людьми», – цитирует пресс-службу «Новый Севастополь».

Всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай COVID-19, 11 человек выписаны после выздоровления, 2 пациента умерли.

По состоянию на сегодняшний день в инфекционной больнице Севастополя находятся под наблюдением 139 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1 501 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд» (там находятся 89 человек), а также стройки минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке (704 человека).

За минувшие сутки в Крыму лабораторно подтверждено шесть новых случаев COVID-19. Таким образом, всего на территории Республики Крым зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 39 граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму введут всеобщий масочный режим с 12 мая. С 12 мая на всей территории Республики Крым будет введен масочный режим, граждане обязаны надевать маски при посещении общественных мест, объектов торговли, транспорта.

В Роспотребнадзоре не исключили вероятность продления самоизоляции. Если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников, то ограничительные меры могут продлить вплоть до июня.

Севастопольцев с симптомами ОРВИ просят вызывать медиков на дом. К севастопольцам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа бригады медиков будут приезжать на дом.

В Крыму еще шесть заболевших, в том числе участники церковного хора. По состоянию на 4 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Как похмелье: медик рассказал о ранних симптомах COVID-19

Как похмелье: медик рассказал о ранних симптомах COVID-19

При заражении коронавирусом на ранних стадиях человек может испытывать симптомы похмелья.

Коронавирус в Крыму
В Крыму введут всеобщий масочный режим с 12 мая

В Крыму введут всеобщий масочный режим с 12 мая

С 12 мая на всей территории Республики Крым будет введен масочный режим, граждане обязаны надевать маски при посещении общественных мест, объектов торговли, транспорта.

Общество
Крым накроет сильным ветром и ливнями с градом

Крым накроет сильным ветром и ливнями с градом

В понедельник и вторник в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Общество
Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации