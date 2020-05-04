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Коронавирус в Крыму

В Роспотребнадзоре не исключили вероятность продления самоизоляции

11:43 понедельник, 4 мая 2020
В Роспотребнадзоре не исключили вероятность продления самоизоляции

фото © pixabay.com

Если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников, то ограничительные меры могут продлить вплоть до июня.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, пишет РИА Новости

По ее словам, сейчас есть надежда, что после 12 мая некоторые ограничения могут быть сняты.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», — заявила Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На данный момент в России выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом. Более 10 тыс. из них выявлены за последние сутки.

Ранее Попова заявила, что после принятия решения о послаблении режима самоизоляции в первую очередь россиянам разрешат прогулки и утренние пробежки, а также занятия спортом на свежем воздухе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще шесть заболевших, в том числе участники церковного хора. По состоянию на 4 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В закрытых на обсервацию больницах Крыма достаточно лекарств и средств защиты. Пациентов в тяжелом состоянии в медучреждениях нет.

Обсерватор - не санаторий: «постояльцы» крымского обсерватора пожаловались на питание. В Крыму считают, что государство должно обеспечить определенный уровень содержания, но требовать особого питания россияне, приезжающие в Крым без всяких на то оснований, не имеют права.

В Крыму увеличилось число больных пневмонией, зараженных коронавирусом. В Крыму увеличивается количество зараженных коронавирусом с пневмонией. Власти региона признают, что больше не в силах контролировать источники заражения.

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