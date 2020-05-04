Коронавирус в Крыму
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В Роспотребнадзоре не исключили вероятность продления самоизоляции
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Если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников, то ограничительные меры могут продлить вплоть до июня.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, пишет РИА Новости.
По ее словам, сейчас есть надежда, что после 12 мая некоторые ограничения могут быть сняты.
«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», — заявила Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
На данный момент в России выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом. Более 10 тыс. из них выявлены за последние сутки.
Ранее Попова заявила, что после принятия решения о послаблении режима самоизоляции в первую очередь россиянам разрешат прогулки и утренние пробежки, а также занятия спортом на свежем воздухе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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