В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

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Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ разработали правила, благодаря которым можно снизить риск заражения коронавирусом через продукты.

Первым делом, напоминают спасатели, придя из магазина, нужно тщательно вымыть руки, а уже потом разбирать покупки. Согласно рекомендациям, купленные в магазине фрукты, овощи и зелень следует замачивать на 10-15 минут в воде, а затем тщательно промыть с нейтральным моющим средством.

«Продукты в твердой упаковке – пластиковой, металлической или стеклянной – тоже надо помыть под проточной водой с мылом, а перед тем, как класть их на стол, нужно протереть поверхность», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Крыма.

Кроме того, специалисты рекомендуют обрабатывать дверные ручки, гаджеты, столы и стулья дезинфицирующими средствами.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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