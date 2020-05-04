Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +14
море +13

Коронавирус в Крыму

В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

17:19 понедельник, 4 мая 2020
В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

фото © rtvi.com

Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ разработали правила, благодаря которым можно снизить риск заражения коронавирусом через продукты.

Первым делом, напоминают спасатели, придя из магазина, нужно тщательно вымыть руки, а уже потом разбирать покупки. Согласно рекомендациям, купленные в магазине фрукты, овощи и зелень следует замачивать на 10-15 минут в воде, а затем тщательно промыть с нейтральным моющим средством.

«Продукты в твердой упаковке – пластиковой, металлической или стеклянной – тоже надо помыть под проточной водой с мылом, а перед тем, как класть их на стол, нужно протереть поверхность», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Крыма.

Кроме того, специалисты рекомендуют обрабатывать дверные ручки, гаджеты, столы и стулья дезинфицирующими средствами.

Ранее в МЧС РК объяснили, как правильно носить маску, чтобы снизить риск заражения COVID-19.

 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму. Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в Сакском, Симферопольском и Красноперекопском районах.

Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии. Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».

Путин через два обещает рассказать об отмене ограничений из-за карантина. Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 мая проведет совещание по отказу от ограничений из-за коронавируса. Оно должно стать поэтапным.

Вскоре Крым получит 67 аппаратов ИВЛ. Из них 57 ИВЛ поставят через Министерство промышленности и торговли РФ, еще 10 ИВЛ – благотворительная помощь республике.

Коронавирус в Крыму
В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ разработали правила, благодаря которым можно снизить риск заражения коронавирусом через продукты.

Коронавирус в Крыму
Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется

Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что на полуострове зараженных коронавирусной инфекцией больше, чем официально выявляется при тестировании.

Коронавирус в Крыму
Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии

Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии

Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».

Общество
Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации