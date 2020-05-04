В Крыму введут всеобщий масочный режим с 12 мая

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С 12 мая на всей территории Республики Крым будет введен масочный режим, граждане обязаны надевать маски при посещении общественных мест, объектов торговли, транспорта.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в понедельник.

С инициативой ввести масочный режим в республике выступила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Мы сегодня поэтапно начали вводить в работу бизнес, который выполняет те или иные обязательства по выполнению требований профилактики коронавируса. В свете того, что эти ограничительные мероприятия несколько ослабляются в части работы предприятий разной сферы деятельности, я предлагаю рассмотреть вопрос о введении масочного режима на территории субъекта», – сказала она.

Глава РК Сергей Аксенов поддержал данное предложение, отметив, что всеобщий масочный режим введен во многих субъектах РФ.

«Мы договорились, что с 12-го числа еще больше сфер по бизнесу и нашей общественной жизни будут работать. Как обязательный режим – ношение маски: в транспорте, при посещении общественных учреждений, социальных объектов и так далее», – сказал он.

По словам Аксенова, власти республики «не строят иллюзий» и убеждены, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявлено на данный момент.

«Мы понимаем, что может быть негативный сценарий развития. Если сейчас процесс выявляемости пойдет, в теории при негативном прогнозе мы можем за две недели забить все наши обсерваторы и больницы. Вероятность его осуществления достаточно высока. Избежать его можно только в одном случае – соблюдать все меры предосторожности. И то это не гарантирует того, что у нас не будет вспышки», – пояснил глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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