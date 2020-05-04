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Коронавирус в Крыму

В Крыму почти треть бессимптомников с подозрением на COVID-19 оказываются зараженными

13:59 понедельник, 4 мая 2020

Роспотребнадзор заявил о подтверждении COVID-19 у крымчан, оказавшихся под подозрением на заражение, но не имеющих симптомов болезни.

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«К сожалению, у нас в 30% случаев на десятый день в бессимптомных проявлениях мы подтверждаем новую коронавирусную инфекцию», – сказала она.

За минувшие сутки в Крыму лабораторно подтверждено шесть новых случаев COVID-19.

На данный момент на территории Республики Крым зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 39 граждан.

Накануне была зарегистрирована вторая смерть заразившегося коронавирусом на Крымском полуострове – в Севастополе скончалась женщина в возрасте 73 лет.

С 1 мая все приехавшие в Крым жители других регионов России, не имеющие жилья и собственности на территории республики, помещаются в обсерватор на 14 дней. Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая. Ожидается, что 6 мая будет расширен список предприятий, которые смогут возобновить работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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