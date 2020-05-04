В Крыму еще шесть заболевших, в том числе участники церковного хора

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По состоянию на 4 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так четверо из них – это жители Сакского района: трое участников церковного хора и медсестра, бравшая у них анализы. Ранее коронавирус диагностировали у двух членов этого хора.

Также коронавирус подтвердился у жителя Симферопольского района, вернувшегося из Москвы. Шестой случай – в Красногвардейском районе, где вирус обнаружили у мужчины с пневмонией.

Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 111 случаев новой коронавирусной инфекции. 35 человек уже выписали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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