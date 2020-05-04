Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма обещают 6 мая расширят список работающих предприятий ● В закрытых на обсервацию больницах Крыма достаточно лекарств и средств защиты ● Бизнесу в Ялте снижают налоги, дают отсрочку по арендной плате и отменили штрафы ● Слишком много туристов: в Крыму планируют тотальную проверку документов ● Обсерватор - не санаторий: «постояльцы» крымского обсерватора пожаловались на питание
В Крыму еще шесть заболевших, в том числе участники церковного хора
фото © ria.ru
По состоянию на 4 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так четверо из них – это жители Сакского района: трое участников церковного хора и медсестра, бравшая у них анализы. Ранее коронавирус диагностировали у двух членов этого хора.
Также коронавирус подтвердился у жителя Симферопольского района, вернувшегося из Москвы. Шестой случай – в Красногвардейском районе, где вирус обнаружили у мужчины с пневмонией.
Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 111 случаев новой коронавирусной инфекции. 35 человек уже выписали.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Обсерватор - не санаторий: «постояльцы» крымского обсерватора пожаловались на питание. В Крыму считают, что государство должно обеспечить определенный уровень содержания, но требовать особого питания россияне, приезжающие в Крым без всяких на то оснований, не имеют права.
В Крыму увеличилось число больных пневмонией, зараженных коронавирусом. В Крыму увеличивается количество зараженных коронавирусом с пневмонией. Власти региона признают, что больше не в силах контролировать источники заражения.
В Крыму не всегда удается найти источник заражения коронавирусом. До сих пор не установлено, где жительница Новофедоровки Сакского района Крыма могла заразиться коронавирусом.
В Севастополе обещают «скорую» на дом всем больным с симптомами ОРВИ и пневмонии. В Севастополе к гражданам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа бригады медиков будут приезжать на дом, сообщает правительство города.
Как похмелье: медик рассказал о ранних симптомах COVID-19
При заражении коронавирусом на ранних стадиях человек может испытывать симптомы похмелья.
В Крыму введут всеобщий масочный режим с 12 мая
С 12 мая на всей территории Республики Крым будет введен масочный режим, граждане обязаны надевать маски при посещении общественных мест, объектов торговли, транспорта.
Крым накроет сильным ветром и ливнями с градом
В понедельник и вторник в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.
Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху
По состоянию на 2 мая в Крыму зафиксировали четыре новых случая коронавирусной инфекции.
2 мая
Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм
В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.