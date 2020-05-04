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Происшествия

В Алуште ночью неизвестные срезали часть ограждения Приморского парка

18:21 понедельник, 4 мая 2020
Алушта

В Алуште ночью неизвестные срезали часть ограждения в Приморском парке.

Об этом сообщила глава города Галина Огнева.

Она написала в Facebook, что Приморский парк – «сердце культурной и развлекательной жизни города – в последнее десятилетие стал выполнять в первую очередь развлекательную функцию, нежели быть местом полноценного отдыха».

«На газонах разместились торговцы фруктами, прокат веломашинок, даже лошади. Владельцы апартаментов паркуют свои машины в парковой зоне. Владельцы домашних животных превратили его в место выгула», – написала Огнева.

По ее словам, для того чтобы изменить ситуацию, вернуть парку «прежний облик» высаживаются цветы, пальмы.

«Установлены новые лавочки, новая плитка. Но, к сожалению, моральный облик не изменился, те же фрукты, парковки и т.д. И как вынужденная мера в этом году установка капитального ограждения. Это вызвало шквал возмущения у тех чей «бизнес» невозможен. Как следствие сегодня ночью вандалы срезали часть ограждения», – сообщила Огнева.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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