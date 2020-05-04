Умер автор хитов «Ласкового мая»

После продолжительной болезни скончался Владимир Бойко – музыкальный руководитель, композитор и автор многих песен группы «Ласковый май».

Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас», – написал Разин в своем Instagram.

По его словам, Бойко написал для «Ласкового мая» более 20 песен, среди которых «Гадкий утенок» и другие шлягеры.

«Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май», - добавил Разин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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