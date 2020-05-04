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Происшествия

Спасатели за время майских праздников ликвидировали в Крыму три лесных пожара

13:26 понедельник, 4 мая 2020

Сразу три лесных пожара ликвидировано в Крыму за время майских праздничных выходных.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Так, например, вчера в 18.10 поступило сообщение о возгорании лесной подстилки на территории лесного фонда Алушты, цитирует пресс-служба министра Сергея Шахова. – Пожар тушили более двух часов. Еще два возгорания произошли 1 мая: в Бахчисарайском районе и Алуште. Все возгорания были оперативно ликвидированы».

По его словам, в ликвидации пожаров принимали участие силы и средства пожарно-химических станций, органов самоуправления и ГУ МЧС России по Крыму. Причинами возгораний при этом, как правило, является человеческий фактор.

По данным МЧС, всего с начала года на территории республики зарегистрирован 41 природный пожар, на общей площади более 25 га.

В Крыму до 12 мая действует запрет на посещение лесов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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