Слишком много туристов: в Крыму планируют тотальную проверку документов

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Власти Крыма намерены провести тотальную проверку приморских населенных пунктов. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве республики.

В первую очередь, речь идет о курортных поселках. «Керчь, Ленинский, Черноморский районы – полно приезжих, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Мне звонят и говорят: в каждом дворе машины из других регионов. Мы сейчас решаем провести сплошную проверку документов». В МВД уверяют, что пускают на полуостров только имеющих здесь регистрацию или недвижимость. Откуда берутся туристы, да еще и на машинах, не очень понятно.

Некоторые туристы готовы буквально на все, чтобы попасть в Крым: «Звонят и спрашивают: какие условия у вас в обсерваторах, – рассказала вице-премьер Елена Романовская. – Такие же, как везде: 14 дней, не выходя из бокса». «Минус в том, что из некоторых окон видно море», – прокомментировал Аксенов.

Напомним, один из обсерваторов открыли в санатории «Мисхор», где море и одноименный парк видны буквально из каждого окна.

Отдельная история складывается с крымчанами, пытающимися выехать на территорию материковой Украины. Как с уверенностью заявили крымские власти, «Украина через границу никого пропускает». Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская: «Крымчане проходят паспортный контроль, выходят на нейтральную полосу и… возвращаются обратно. В обсеватор мы их, конечно, не отправляем, так как на территорию другого государства они не попали, но постановление о 14-дневной домашней самоизоляции вручаем».

Как сообщалось ранее, украинские пограничники пропускают на выезд из Крыма только граждан Украины, у которых либо есть прописка на территории материковой Украины или регистрация в качестве внутренних перемещенных лиц.

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