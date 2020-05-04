Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Одни крымчане: власти рассказали, кто едет на полуостров поездами ● В Крыму еще шесть заболевших, в том числе участники церковного хора ● Власти Крыма обещают 6 мая расширят список работающих предприятий ● В закрытых на обсервацию больницах Крыма достаточно лекарств и средств защиты ● Бизнесу в Ялте снижают налоги, дают отсрочку по арендной плате и отменили штрафы
Севастопольцев с симптомами ОРВИ просят вызывать медиков на дом
К севастопольцам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа бригады медиков будут приезжать на дом.
Об этом шла речь на видеоселекторном совещании врио губернатора Михаила Развожаева с главными врачами городских больниц.
«Гражданам, которые чувствуют недомогание, у которых симптомы ОРВИ, но даже если нет повышенной температуры, необходимо оставаться дома. Вызов доктора позволит исключить риск заражения окружающих и в общественном транспорте, и в поликлинике», - сообщил Сергей Шеховцов.
Врачи будут приходить на дом, измерять температуру, осматривать пациентов и составлять индивидуальную программу лечения. Решение о госпитализации примут, если будет подозрение на заболевание COVID-19.
Бригады неотложной медицинской помощи и для взрослого, и для детского населения в ближайшее время доукомплектуют в каждой городской поликлинике.
Михаил Развожаев распорядился, чтобы медицинским учреждениям для более оперативной работы бригад было дополнительно выделено 10 машин.
Вызвать врача на дом можно по телефонам единого контакт-центра здравоохранения: 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов, 0 (800) 5-800-800 – со стационарных.
В тексте использованы материалы: Форпост
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