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Коронавирус в Крыму

Севастопольцев с симптомами ОРВИ просят вызывать медиков на дом

10:53 понедельник, 4 мая 2020
Севастополь

К севастопольцам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа бригады медиков будут приезжать на дом.

Об этом шла речь на видеоселекторном совещании врио губернатора Михаила Развожаева с главными врачами городских больниц.

«Гражданам, которые чувствуют недомогание, у которых симптомы ОРВИ, но даже если нет повышенной температуры, необходимо оставаться дома. Вызов доктора позволит исключить риск заражения окружающих и в общественном транспорте, и в поликлинике», - сообщил Сергей Шеховцов.

Врачи будут приходить на дом, измерять температуру, осматривать пациентов и составлять индивидуальную программу лечения. Решение о госпитализации примут, если будет подозрение на заболевание COVID-19.

Бригады неотложной медицинской помощи и для взрослого, и для детского населения в ближайшее время доукомплектуют в каждой городской поликлинике.

Михаил Развожаев распорядился, чтобы медицинским учреждениям для более оперативной работы бригад было дополнительно выделено 10 машин.

Вызвать врача на дом можно по телефонам единого контакт-центра здравоохранения: 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов, 0 (800) 5-800-800 – со стационарных.

В тексте использованы материалы: Форпост

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