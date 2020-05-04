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Коронавирус в Крыму

Путин через два обещает рассказать об отмене ограничений из-за карантина

15:27 понедельник, 4 мая 2020

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 мая проведет совещание по отказу от ограничений из-за коронавируса. Оно должно стать поэтапным.

Об этом сообщает РИА Новости, цитируя пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера. Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», - заявил Песков в интервью в эфире «России 24», говоря о формате работы президента в условиях возможной после 11 мая поэтапной отмены ограничений.

По его словам, в эти дни важно найти силы и «досидеть в режиме самоизоляции, не подвергая опасности ни свое здоровье, ни здоровье окружающих».

«В противном случае - если народ высыпет на улицы - то, конечно, нужно будет ждать каких-то нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней, то есть этого карантинного периода», - добавил Песков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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