Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 мая

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 22, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 4 мая.

В Симферополе утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 85 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 19, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Ялте утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Севастополе утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 14, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Феодосии в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 90 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 16, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 86 процентов. Ветер юго-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 15, ближайшей ночью от 13 до 15 градусов выше нуля.

В Евпатории утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 94 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 11 до 14 градусов выше нуля.

В Джанкое утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 92 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 16 до 22, ближайшей ночью от 10 до 13 градусов выше нуля.

В Армянске утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 95 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 18, ближайшей ночью от 12 до 15 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 14 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 13, в Керчи - 14, в Севастополе - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 13, на мысе Айя - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 14, на мысе Фиолент - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 13, в Сочи - 15, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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