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Полиция в Крыму жалуется, что крымчане не соблюдают режим самоизоляции

14:14 понедельник, 4 мая 2020
Полиция в Крыму жалуется, что крымчане не соблюдают режим самоизоляции

фото © Новости Крыма

На улицах Крыма продолжают фиксировать большое количество людей, которые нарушают режим самоизоляции.

За прошедшие сутки полиция составила 281 протокол. Об этом на заседании штаба по ситуации с коронавирусом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Продолжаем фиксировать большое количество граждан на улицах: 281 нарушение по признакам административного правонарушения по КоАП 20.6.1. На телефоны горячей линии поступило 55 обращения, положительный момент, что жалоб нет. То есть уже наработана практика и проводятся разъяснения. 35 заявлений поступило жалоб от граждан на нарушение режима самоизоляции другими лицами, три – не подтвердилось», - отчитался  Смаглин.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки 56 мобильных групп полиции проверили три крымских города: Евпаторию, Джанкой и Армянск. Отработали 460 адресов по приезжим – по 4 выявлены нарушения.

Также Смаглин рассказал, что за сутки через Крымский мост на полуостров приехали 1538 машин, 23 – не пропустили, на выезд – 1174 единиц, 15 машин не выпустили из Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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