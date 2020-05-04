Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Путин через два обещает рассказать об отмене ограничений из-за карантина ● Вскоре Крым получит 67 аппаратов ИВЛ ● Застрявшие во Владивостоке моряки из Крыма пройдут обсервацию дважды ● Полиция в Крыму жалуется, что крымчане не соблюдают режим самоизоляции ● В Крыму почти треть бессимптомников с подозрением на COVID-19 оказываются зараженными
Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии
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Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».
Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-психотерапевт Айна Громова.
По ее словам месяц самоизоляции из-за пандемии COVID-19 испортил психику многим людям, а у некоторых начала развиваться клиническая депрессия. Эксперт посоветовала первым делом обратить внимание на чувствительность нервной системы.
«Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», – рассказала психотерапевт.
Следующим признаком может быть отсутствие желания что-либо делать.
«Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии. Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить», - добавила эксперт.
Психотерапевт посоветовала в случае обнаружения таких симптомов постараться найти личное пространство, так как его отсутствие может навредить психике.
Громова обратила внимание, что запущенные случаи депрессии могут привести к печальным последствиям, поэтому необходимо обращать внимание на тревожные сигналы как можно скорее.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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