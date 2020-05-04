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Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии

15:40 понедельник, 4 мая 2020
Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии

фото © pixabay.com

Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».

Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-психотерапевт Айна Громова.

По ее словам месяц самоизоляции из-за пандемии COVID-19 испортил психику многим людям, а у некоторых начала развиваться клиническая депрессия. Эксперт посоветовала первым делом обратить внимание на чувствительность нервной системы.

«Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», – рассказала психотерапевт.

Следующим признаком может быть отсутствие желания что-либо делать.

«Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии. Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить», - добавила эксперт.

Психотерапевт посоветовала в случае обнаружения таких симптомов постараться найти личное пространство, так как его отсутствие может навредить психике.

Громова обратила внимание, что запущенные случаи депрессии могут привести к печальным последствиям, поэтому необходимо обращать внимание на тревожные сигналы как можно скорее.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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