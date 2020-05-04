Коронавирус в Крыму
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Одни крымчане: власти рассказали, кто едет на полуостров поездами
Железнодорожным транспортом в за минувшие стуки в Крым прибыло более сотни человек и все они — крымчане.
Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказал председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
«Железнодорожным транспортом в Республику Крым и в обратном направлении было две пары поездов, которыми прибыло 118 пассажиров, убыл 41 человек. В обсерватор никто не направлен, все крымчане. Они были направлены по месту регистрации на самоизоляцию», - сказал Гоцанюк.
При этом самолетами на полуостров попали четыре жителя России, которых направили в обсерваторы.
«По информации полиции на транспорте вчера авиационным транспортом в Республику Крым на прилет и на вылет зарегистрировано 11 рейсов. Прибыло 446 пассажиров, убыло 277 человек. Четыре пассажира направлены в обсерватор, остальные — крымчане», - сообщил премьер.
По последним данным, в Крыму с начала пандемии выявлено 105 зараженных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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