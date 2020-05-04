Крымские власти обещают помочь отелям вернуть деньги за путевки

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать план поддержки отелей, который должен обеспечить возможность вернуть предоплату туристам за путевки.

«Мы понимаем, что сейчас проблема в том, что многие получили предоплату, то есть продали путевки, и деньги потратили на обустройство, зарплаты и так далее, то есть вернуть деньги не могут, - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба. - Наша с вами задача найти такой рецепт решения вопроса, чтобы ни отели, ни курортники не пострадали. Или так, чтобы риски потерять свои вложения были сведены до минимума».

Аксенов также поручил подсчитать все убытки под каждый объект размещения и провести работу с каждым отельером индивидуально.

В Крыму до 1 июня 2020 года действует ограничения за бронирование в гостиницах, пансионатах и детских лагерях.

Представители туристической отрасли фиксируют отмены броней по внутрироссийским направлениям на уровне 70-90%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Эксперт: Крым из-за коронавируса в этом году потеряет около двух млн туристов. Крым в период пандемии коронавируса потеряет по сравнению с прошлым годом минимум 30% туристов или около 2 млн отдыхающих, заявил руководитель Крымского отделения союза туриндустрии Борис Зелинский.

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