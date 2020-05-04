Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции ● Крымчане пытаются вернуться из Украины ночью в надежде миновать обсерватор ● Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил ● Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму ● Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии
Крымские власти обещают помочь отелям вернуть деньги за путевки
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать план поддержки отелей, который должен обеспечить возможность вернуть предоплату туристам за путевки.
«Мы понимаем, что сейчас проблема в том, что многие получили предоплату, то есть продали путевки, и деньги потратили на обустройство, зарплаты и так далее, то есть вернуть деньги не могут, - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба. - Наша с вами задача найти такой рецепт решения вопроса, чтобы ни отели, ни курортники не пострадали. Или так, чтобы риски потерять свои вложения были сведены до минимума».
Аксенов также поручил подсчитать все убытки под каждый объект размещения и провести работу с каждым отельером индивидуально.
В Крыму до 1 июня 2020 года действует ограничения за бронирование в гостиницах, пансионатах и детских лагерях.
Представители туристической отрасли фиксируют отмены броней по внутрироссийским направлениям на уровне 70-90%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих. За сутки в крымские обсерваторы поместили 17 человек, которые не смогли объяснить причину приезда на полуостров.
Владельцам отеля в Крыму грозит срок за прием гостей во время изоляции. Вопреки действующему запрету на размещение гостей в крымских гостиницах и отелях, некоторые средства размещения по-прежнему заселяют туристов.
Эксперт: Крым из-за коронавируса в этом году потеряет около двух млн туристов. Крым в период пандемии коронавируса потеряет по сравнению с прошлым годом минимум 30% туристов или около 2 млн отдыхающих, заявил руководитель Крымского отделения союза туриндустрии Борис Зелинский.
В Крыму надеются с 12 мая начать подготовку пляжей и отелей к летнему сезону. Минкурортов провело IV онлайн конференцию по вопросам восстановления работы туриндустрии, в мероприятии приняли участие более 120 представителей туриндустрии и руководители органов власти Крыма, сообщает пресс-служба министерства.
В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты
Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ разработали правила, благодаря которым можно снизить риск заражения коронавирусом через продукты.
Аксенов признал, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявляется
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что на полуострове зараженных коронавирусной инфекцией больше, чем официально выявляется при тестировании.
Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии
Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».
В Крыму введут всеобщий масочный режим с 12 мая
С 12 мая на всей территории Республики Крым будет введен масочный режим, граждане обязаны надевать маски при посещении общественных мест, объектов торговли, транспорта.
7 часов назад
Крым накроет сильным ветром и ливнями с градом
8 часов назад
Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм
В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.